La separación de Shakira de su ya ex pareja ha sido una noticia más que inesperada en la prensa como en los fans. A medida que pasan las horas se van develando varios detalles de esta historia y ahora nos hemos enterado que Miss Bum Bum exhibe mensajes comprometedores que le enviaba Piqué.

¿Con quién te casas, con quién te acuestas y a quién eliminas? Ahora si Los Destrampados se pasaron con las opciones para los conductores.

Suzy Cortez, nombre verdadero de la mujer en cuestión, no se quedó callada y contó lo que tenía para decir respecto al tema y lo hizo en una entrevista para un diario de Estados Unidos donde no dejó bien parado al defensor del Barcelona que, mientras tanto, aparenta estar ultimando detalles de lo que será su separación definitiva de la colombiana.

Te puede interesar: Destapan que Shakira cachó a Piqué ¡con otra mujer!

¿Qué expresó Miss Bum Bum sobre los mensajes comprometedores que le enviaba Piqué?

La brasileña afirmó que el futbolista campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 “no vale la pena” y que de los varios jugadores del equipo catalán que le mandaban mensajes el mismo Piqué era el más directo e intenso de todos.

Como si no fuera poco, Suzy Cortez dijo que el histórico 3 del Barcelona y España consiguió su número a partir de Sandro Rosell, ex presidente del club culé, de quien ella es amiga. A esto agregó que antes no había hablado por respeto a Shakira como que Piqué era muy insistente con ella con los mensajes que le mandaba.

Miss Bum Bum destacó también que Lionel Messi y Philippe Coutinho, actuales jugadores del París Saint Germain de Francia y el Aston Villa de Inglaterra, fueron los únicos que nunca se comunicaron con ella como que son “muy buenos esposos” y que respetan mucho a las mujeres con las que están casados.

También te puede interesar: Shakira reacciona a los coqueteos de Henry Cavill.