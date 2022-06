Destapan que Shakira cachó a Piqué ¡con otra mujer!

Luego de ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, rumores apuntan a que Shakira y Piqué terminaron su relación sentimental.

Los periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez han dado la exclusiva de la infidelidad del futbolista en el videopodcast ‘Mamarazzis’, asegurando que “Ha ocurrido, por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero la infidelidad ha pasado”, dijeron.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, expresaron las comunicadores durante su transmición en vivo.

Piqué estaría viviendo solo desde hace algunas semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de Barcelona, ya que aún no logra solucionar su crisis marital con la colombiana.

¿Shakira y Piqué se separan?

Las comunicadoras Laura y Lorena han informado que Piqué no solo “pasa noches y días” en su piso de soltero, sino que también ha intentado superar la supuesta ruptura con sus amigos: “Está desatado y desbocado de fiesta”, comentaron.





El jugador del F. C. Barcelona estaría de fiesta en fiesta con Riqui Puig en las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de Barcelona.

En abril de este año, Shakira sacó el tema Te Felicito junto a Rauw Alejandro, aunque la letra ha destapado detalles de la supuesta separación.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que derramó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, subraya la canción.

Por si fuera poco, la cantante colombiana apareció en el Festival de Cannes 2022 completamente sola, por lo que su distanciamiento de Piqué es más que evidente.

