Mitomanía: ¿Qué es y cuáles son las características?

Todos en algún momento nos encontramos con una persona que podemos categorizar dentro de esta denominación. Si has tenido la suerte de no coincidir con alguien así, pues genial. Ahora bien, nunca está de más saber qué es la mitomanía y cuáles son las características.

Todos los seres humanos en algún momento hemos incurrido en alguna mentira, no importa las circunstancias que nos llevaron a eso, pero no hay persona que no escape de haber mentido.

Sin embargo, hay un grupo de personas que lo hacen de forma cotidiana, al grado que ya forma parte de su rutina de vida.

¿Qué es la mitomanía y cuáles son sus características?

La mitomanía, también se conoce como pseudología fantástica o mentira patológica. Como su nombre lo detalla, se trata de un trastorno psicológico que consiste en la conducta repetitiva del acto de mentir, situación que forma parte de la vida de las personas que la padecen.

Las personas que la padecen, tienen ciertas características por las que las puedes identificar en todos lados, entre ellas se encuentra: El uso de la mentira de manera habitual y hasta el llegar a creerse la realidad alternativa que comparte con los demás; el buscar admiración y atención a partir de lo que cuenta; compensar inseguridades a partir de las mentiras; la baja autoestima como característica distintiva y el buscar que la verdad no salga a la luz.

Otros aspectos por lo que se puedes dar cuenta si estás tratando con una persona mitómana es a partir de: hablar de hechos donde son los victoriosos, expresar sus historias con gran cantidad de detalles, presentarse permanentemente como la víctima y buscar la empatía al momento de comentar los casos de los que hace referencia.