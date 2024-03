¿El próximo eclipse solar traerá mala suerte? Los mitos de este fenómeno que oscurecerá México

El próximo 8 de abril, el cielo se teñirá de un tono misterioso y México será testigo de un evento astronómico único: un eclipse solar total. Este fenómeno astronómico, que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ha generado a lo largo de la historia una serie de mitos y creencias. Algunos incluso llegan a temerlo, considerándolo un mal presagio.

Pero, ¿qué hay de cierto en estas creencias? En esta nota, desmitificaremos algunos de los mitos más comunes sobre los eclipses solares y te prepararemos para disfrutar al máximo de este espectáculo natural.

Mitos alrededor del eclipse solar

El eclipse solar es un castigo divino

En muchas culturas, el eclipse solar era visto como un presagio de malos eventos, como guerras, hambrunas o enfermedades. Incluso, se creía que era un castigo divino por las malas acciones de la humanidad. Sin embargo, la realidad es que este fenómeno es simplemente un evento natural que se explica por la posición de la Luna y el Sol en el cielo.

¿Los eclipses solares son peligrosos para la salud?

Otro mito común es que los eclipses solares son perjudiciales para la salud. Se dice que pueden causar problemas de visión, quemaduras en la piel o incluso deformidades en los bebés nacidos durante el evento. No obstante, no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones. De hecho, con las medidas de precaución adecuadas, como usar gafas especiales para observar el eclipse, no hay ningún riesgo para la salud.

¿Comer durante un eclipse solar es malo?

Un mito curioso es que la comida se contamina durante un eclipse solar. Se cree que la oscuridad del evento atrae malos espíritus que pueden afectar la comida. Sin embargo, esto no tiene ningún fundamento científico. La comida no se ve afectada por el eclipse y es segura para su consumo.

¿Cuándo y cómo ver el eclipse solar total del próximo 8 de abril 2024?

El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 será visible en una franja que cruza México de noroeste a sureste. Mazatlán se encuentra dentro de esta franja, por lo que será uno de los mejores lugares para observar el evento.

Para observar el eclipse de forma segura, es indispensable utilizar gafas especiales con filtro solar. Estas gafas se pueden encontrar en tiendas de óptica o astronomía. También es importante recordar que no se debe mirar directamente al Sol durante el eclipse, ni siquiera con gafas de sol normales.

¿A qué hora empieza el eclipse solar total del 8 de abril de 2024?

El eclipse que se verá a principios de abril en México, pero tendrá su mejor punto de observación en Mazatlán, Sinaloa. Y en total, durará 2 horas y 41 minutos, contando las etapas y parcial y total, de acuerdo con la UNAM.