Ella es la modelo que exhibió mensajes de Messi siendo infiel.

En diferentes medios de información y redes sociales, ya circula que Lionel Messi es protagonista de un escándalo que lo compromete con una brasileña llamada Fernanda Campos. Según trasciende, por medio de unas capturas de pantalla, la modelo exhibió mensajes de Messi siendo infiel a su esposa Antonela Roccuzzo.

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Se trata de unos mensajes del futbolista argentino enviados recientemente desde Instagram al perfil de Campos donde tiene cerca de 740 mil seguidores. Cabe destacar que aparte de modelo, la brasileña es creadora de contenido explícito, un aspecto en el que Messi estaba interesado.

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¿Por qué dicen que Lionel Messi es infiel?

De acuerdo con medios de información brasileños, Fernanda Campos explica que hace un tiempo vio el perfil de Lionel Messi pero su configuración le impedía mandarle un mensaje. Sin embargo, semanas después, el futbolista se pondría en contacto con ella.

“Vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy me gustaron algunos de sus posts y pronto me envió un mensaje”, describe la modelo que exhibió mensajes de Messi siendo infiel.

🚨 MEU DEUS! Fernanda Campos (amante que expôs Neymar), expôs prints do Messi trocando mensagens com ela após ela lhe enviar seu Privacy 👀 pic.twitter.com/KlJBKV7sl5 — Alfinetei (@ALFINETEI) December 6, 2023

En dichas capturas de pantalla que ya son virales en las redes sociales, se muestra que Lionel Nessi y Fernanda Campos entablan una conversación donde le manda el enlace de su perfil de contenido explícito. En seguida, el esposo de la influencer Antonela Roccuzzo señala que no puede abrirlo pero le pregunta por su residencia en Brasil porque “tiene intención de buscarla”, aseguran los medios informativos.

“Hay quien piensa que es mentira, pero es otro jugador el que viene a mí, igual que Neymar. En ese momento todos decían que mentía y terminé demostrando todo lo que dije”, menciona la modelo que exhibió a Messi. “No tengo por qué mentir”, puntualiza.

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