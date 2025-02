Modelo hace test de inteligencia a personas para que salgan con ella; redes la humillan

Una de las cosas que más diferencian a las nuevas generaciones de las de antaño es el impacto que la salud mental, la inteligencia emocional y el liderazgo en general tienen sobre estas; no obstante, lo anterior no exime que algunas personas exageren en este punto tal y como ocurrió con esta modelo, la cual realizaba test de inteligencia a personas para que salieran con ella.

Se trata de Candice Kloss, una modelo nacida en los Estados Unidos (más precisamente en Nueva Inglaterra) que, además de su trabajo, saltó a la fama por la icónica forma de conocer galanes, pues a cada uno de estos les realizaba un test de inteligencia para conocer qué grado tenían y si eran compatibles con sus creencias y forma de pensar.

karlie and candice swanepoel pic.twitter.com/5rO16EaYYp — comfort karlie kloss (@comfortkloss) February 22, 2024

Modelo realiza test de inteligencia a pretendientes; esto fue lo que sucedió

Tal situación se suscitaba apenas en la primera cita, pues la modelo norteamericana aseguraba que su pareja tenía que tener un coeficiente intelectual alto para poder salir con ella. Lo anterior no era solo un requisito, pues se sabe que Candice forma parte de la Mensa International y que, según algunos medios, su coeficiente era de alrededor de 136.

Según sus palabras, realizó este test de inteligencia durante varios años para conocer a su media naranja; no obstante, recientemente el diario ‘Daily Mail’ mencionó que la modelo se ha arrepentido de esto, asegurando que por culpa de esta exigencia aún no encuentra el amor verdadero, esto a la par de recibir muchas críticas en redes sociales.

Nueva modalidad para encontrar pareja de su parte

Candice Kloss confirmó que ha dejado de utilizar este método para encontrar una pareja, pues ahora lo llama algo irrazonable: “Realmente me arrepiento. Desde que dejé de hacerme la prueba, he conocido a mucha gente diferente y ya no soy tan cerrada de mente en cuanto a las posibilidades románticas”, afirmó, esto mientras aseguraba que su decisión le ha traído consecuencias positivas en el amor.