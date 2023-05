WhatsApp: ¿Qué es el modo ninja y para qué sirve?

En la era digital en la que vivimos, la mensajería instantánea se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. Entre todas las aplicaciones disponibles, WhatsApp ha logrado establecerse como una de las plataformas de chat más populares y utilizadas en todo el mundo.

Pero, ¿qué sucede cuando deseas mantener tu privacidad al máximo y comunicarte de manera discreta? Aquí es donde entra en juego el misterioso y cautivador “Modo Ninja” de WhatsApp.

A continuación, explicaremos en profundidad qué es exactamente y cómo funciona para cuidar tu privacidad en todo momento

¿Qué es y para que sirve el “Modo Ninja” de WhatsApp?

Aunque el término no es oficialmente reconocido por la aplicación, esta función tiene un propósito claro: librarte del molesto aviso de “Escribiendo”. Por desgracia, WhatsApp aún no ofrece una opción para desactivar la notificación de manera directa, pero no te preocupes, ¡aquí vienen los trucos!

¿Tengo que descargar algún programa externo?

Cabe destacar que lo mejor de todo, es que no necesitarás instalar aplicaciones de terceros o arriesgarte con programas externos que pongan en peligro tu dispositivo móvil.

¿Cómo activo el “Modo Ninja” de WhatsApp?

Es importante recordar que, aunque no hay una función oficial sobre esta herramienta, existen algunos trucos ingeniosos que puedes aprovechar para “activarlo”.

Activa el modo avión:

En tu dispositivo móvil activa el modo avión y abre WhatsApp. Allí, con toda tu habilidad y rapidez, redactas tu respuesta y la envías. Luego, retiras el modo avión y, como por arte de magia, tu mensaje se envía sin que la otra persona pueda ver el temido “Escribiendo”. ¡Un movimiento furtivo que dejará a todos perplejos!

Haz un borrador de tu mensaje:

Pero espera, hay más. ¿Alguna vez has considerado el poder de los borradores? Con aplicaciones como Notas en iOS o Google Keep en Android, puedes escribir tu mensaje en un borrador seguro, copiarlo y luego pegarlo en WhatsApp como un ninja digital.

Responde directamente desde la notificación:

Por último, no olvidemos las notificaciones de WhatsApp. Si las tienes activadas, puedes responder desde ellas directamente, sin levantar sospechas ya que no aparecerá que estás conectado y mucho menos que estas escribiendo el mensaje.

