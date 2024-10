En este momento del día debes evitar consumir azúcar

No todas las instancias del día están hechas para consumir determinados productos. Dentro de ese punto, vale la pena informarse y tener suficientes respuestas para saber que hacer y en que instancias. A veces las información no es certera y para el caso vamos a ayudarte comentando sobre el momento del día en el que debes evitar consumir azúcar.

Es un tanto inevitable digerir este producto, pues forma parte de la composición de muchas comidas y bebidas. Es cierto que este es un elemento que genera polémica y que es muy poco recomendado por varios profesionales de la salud.

Programa 25 febrero 2024 Parte 2 | ¡Un gran torneo de Boli-Toallas! [VIDEO] El cruce de foros se llenó de energía con el intenso torneo de Boli-Toallas, los conductores dieron toda su energía para poder ganar puntos para sus equipos.

Te puede interesar: 5 frutas que no elevan el azúcar en la sangre y puedes comer si tienes diabetes

Es una realidad a su vez que este carbohidrato simple, es fundamental para el metabolismo, por lo que debes desarrollar un consumo moderado, pues caer con frecuencia en esta escala solo trae consecuencias negativas. Ahora bien, sabiendo que no hay excederse tampoco viene mal conocer las instancias en las que deberías evitar incurrir en esta cuestión.

¿Cuál es el momento del día en que debes evitar consumir azúcar?

Los especialistas recomiendan siempre que tu consumo de azúcar no tiene que superar al 20% del total de calorías consumidas en una misma jornada. Con ello, mantienes un metabolismo saludable y evitas problemas relacionados con el exceso de grasa corporal.

Sabiendo esto, no es mala idea considerar el no consumo de azúcar en la noche, sobretodo cuando estas a 2 horas o menos de irte a dormir. Las consecuencias de este hábito no son buenas, pues puede llevar a un aumento de peso no deseado y que se altere tu sueño.

También te puede interesar: ¿Cómo evitar los picos en la glucosa? Descubre la clave

Ten en cuenta que es mejor tener esta propiedad al alcance durante el desayuno o el almuerzo, pues son esas las comidas donde se favorece una digestión adecuada y se evitan picos de energía seguidos de caídas bruscas. Agreguemos que este elemento forma parte de muchas dietas recomendadas, pero siempre tiene que acontecer esto de manera controlada y consciente.