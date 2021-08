¿Quién es Joel Orta, el papá del bebé que espera Mon Laferte?

El nombre de Mon Laferte se volvió tendencia el día de ayer tras anunciar la noticia de su embarazo con un tierno mensaje en Instagram. La cantante chilena posó con un vaporoso vestido rosado para dar a conocer la futura llegada de un bebé a su familia.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, escribió la artista en sus plataformas digitales oficiales.

La intérprete de Tu falta de querer confesó que se sometió a un tratamiento de hormonas, su pelo se volvió “feo” y los cambios de peso comenzaron a surgir de manera inevitable.

Miles de fanáticos felicitaron a Mon Laferte con bellísimos mensajes, ya que la noticia de su embarazo tomó a medio mundo por sorpresa.

Y es que pocos saben que la cantante latina sostiene un noviazgo con un guapo hombre que te revelamos a continuación.

¿Quién es el misterioso novio de Mon Laferte?

Mon Laferte sostiene una sólida relación sentimental con Joel Orta, un joven músico, cantante e integrante de la banda Celofán. Ha destacado en la escena musical por su habilidad para tocar la guitarra, pero también se desenvuelve como Jefe de Producción en la carrera de su novia.

Los artistas iniciaron su relación como dos grandes amigos, pero poco a poco se fueron adentrando a un romance más serio.

Mon y Joel han sido muy discretos en el ámbito personal, pero su primera foto juntos data de octubre de 2019. Los cantantes podrían haber iniciado su noviazgo desde hace un año y medio aproximadamente.

La cantante chilena subió algunas imagenes junto a Joel el pasado 13 de agosto, pues celebró el cumpleaños de su novio con una galería de fotografías nunca antes vistas por sus millones de fanáticos.

Joel acumula 12 mil seguidores en Instagram, red social donde también comparte fotos exclusivas junto a la futura mamá de su bebé.

Tan solo el pasado 13 de mayo, el músico publicó una imagen abrazando a Mon Laferte frente a un mural de Los Ángeles, California.

