Mona protagoniza escándalo tras polémica con Santa Fe Klan.

Una vez más, la influencer Mona se coloca en el ojo del huracán, pero ahora, debido a un asunto familiar, ya que presuntamente una de sus tías a través de las redes sociales, la acusa de mala persona y de no apoyar económicamente a su abuela materna, pero Mona ya le respondió y se pusó peor. ¿En qué nuevo escándalo está metida la influencer de 23 años?

201213_13_esp_n_lrs_3_azteca

¿Cuál es la nueva polémica de Mona?

Recordemos que hace unas semanas algunos fans empezaron a relacionar sentimentalmente a ambos guanajuatenses, Mona y Santa Fe Klan, hecho que ella se ha encargado de desmentir enfáticamente, sin embargo, en esta ocasión se trata de algo más familiar y es que a través de redes sociales ya se encuentran circulando videos de una supuesta tía de la influencer, quien le reclama el hecho de que no ayude económicamente a su abuela.

Fiel a sus convicciones de enfrentar la verdad, y luego de ser cuestionada por sus seguidores sobre este tema familiar, y de manera, muy abierta, la influencer aseguró que no tenía responsabilidad con la madre de su mamá, pues tiene más de 18 hijos que la pueden ayudar.

“Te voy a ser muy sincera, no sé quién lo haya dicho pero si lo dijo alguien de mi disque familia, ¿por qué no la apoyan ellos? por qué quieren dejarme mal a mí diciendo que tengo que apoyar a toda la gente, yo apoyo a mis papás, ellos son mi familia…no es mi mamá es mi abuela, más bien que la apoye la que lo está diciendo”, arremetió la influencer.

Sin embargo, la supuesta tía tampoco se quedó callada y la llama “sangrona, payasa” y usó más adjetivos para referirise a la joven de 23 años tras negarse a ayudar a su abuela materna y más porque es algo que no le nace.

Otras de las cosas que declaró Marisol, nombre real de Mona, es que cuando ella tuvo problemas económicos no recibió apoyo por parte de su familia materna, ante esa situación, “la tía” asegura que tan la ayudaron que estuvo viviendo en casa de su abuela materna cuando la madre de la influencer sostuvo una relación amorosa con un hombre que no era su padre.





Finalmente, la supuesta tía afirmó que la fama de la influencer es efímera, pues no durará para toda la vida y que tarde o temprano necesitará de la familia.

Hasta el momento, Mona no ha respondido a las últimas declaraciones, pero se espera que lo haga muy pronto.