¡Es momento de que las cambies! Estas son las monedas que comenzarán a desaparecer.

Se vienen ciertos cambios y a partir de esto es necesario que sepas cuales son las monedas que comenzarán a desaparecer para que puedas cambiarlas llegado el momento.

Ya han pasado 20 años desde que el Banco de México estableciera que era necesario dejar de fabricar ciertos ejemplares.

Para 2019 hubo algunos que pasaron a extinguirse y en la actualidad se hace difícil ver entre la morralla, piezas de 50, 20 y 5 centavos, ya que su valor puede ser asociado con una apreciación muy baja, y seguramente has escuchado que ya no se reciben estas monedas o que simplemente ya no valen absolutamente nada. Ante esto se ejecutarán medidas que vale la pena conocer.

¿Cuáles son las monedas que comenzarán a desaparecer? La moneda de 5 centavos ya está en proceso de retiro y de acuerdo con los datos del Banco Central, estos indican que en 2021 circularon mil 80 millones de estas monedas, lo que representa 54 millones de pesos.



A esto vale la pena complementarlo con el hecho que las monedas de 10 centavos que pertenecen a la familia C entraron en circulación en 1996.



Ya que en el anverso cuentan con el escudo nacional en el relieve escultórico y la leyenda Estados Unidos Mexicanos, formando el semicírculo.

El Banco de México estima que siguen en circulación aproximadamente 11 mil 387 millones de monedas de 10 centavos que juntas suman la cantidad de mil 100 millones de pesos.

Esta información tiene que ser complementada, de manera elemental como necesaria, con el hecho que si sigues utilizando estas monedas tienes la oportunidad de hacer las debidas transacciones en algún banco para que los mismos procedan a separarlas para que dejen de estar en circulación y tu puedas cumplir con esta medida como ellos con la preservación de estos ejemplares y un funcionamiento ordenado de nuestra economía.