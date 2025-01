Mónica Castañeda quedó impactada con el cuerpo de un colega de TV Azteca

El día de hoy, nuestra querida Mónica Castañeda nos contó en Ventaneando que quedó sorprendida con el físico de uno de sus colegas de TV Azteca, ¿será el de Ricardo Manjarez? Ella misma nos lo reveló.

Te puede interesar: Él es el esposo de la cantante española Natalia Jiménez

¿Qué dijo Mónica Casteñeda?

“Resulta ser que estábamos en el foro para hacer Hechos Meridiano, y los camerinos de afuera del foro de televisión pertenecen a nuestros queridos compañeros de Al Extremo y, entonces se abre la puerta”, dijo Mónica Castañeda.

Fernanda Lozada dejó boquiabierta a Mónica Castañeda [VIDEO] Fernando Lozada es el nuevo conductor de Al Extremo y nos da sus mejores consejos para empezar una vida fitness este año 2025 ¿Cuál es su secreto?

“Yo les prometo que.... se abrió la puerta y en eso veo todo esto que van a ver ustedes aquí y ahora les cuento porque así me quedé yo (con la boca abierta)”, agregó la ‘Casta’ y dijo que “no sabía yo quién era el compañero, pero ahora ‘bienvenido’”.

También te puede interesar: Kate del Castillo ayudará a los damnificados por los incendios en California

¿Quién es el conductor que impactó a Mónica Castañeda? Es turno de Fernando Lozada, el nuevo conductor de Al Extremo Fin de Semana y quien tiene más de 20 años haciendo ejercicio y nos da unos consejos para estar en forma en este arranque de año.

¿Qué dijo Fernando Lozada?

“Lo que me lleva a hacer ejercicio es la disciplina que tengo porque la motivación sí enciende el fuego, pero la disciplina lo mantiene vivo. O sea, yo no digo ‘voy a salir tarde de trabajar y ya no voy a ir al gym’, no, es ‘y todavía me falta hacer, no hay opción, no me doy opción, no me permito la opción”, dijo Fernando Lozada.

Te puede interesar: Lorena Tassinari recuerda que casi pierde la vida en un atentado



“Hay una regla muy sencilla que es la regla de 3, tres días para encontrar la motivación, son tres semanas para crear un hábito, tres meses para empezar a ver los resultados y tres años para cumplir tus metas”, finalizó.