“Jamás imaginé ponerme como me puse": Mónica Dionne vivió de todo dentro de MasterChef Celebrity

El fin de semana, vivimos la eliminación de Mónica Dionne, quien a lo largo de la temporada se había convertido en una de las candidatas más fuertes para ser la ganadora de MasterChef Celebrity.

Y es que había sorprendido con buenos platillos, pero un mal momento la dejó fuera de la competencia. No obstante, tuvo grandes experiencias en la cocina, las cuales compartió en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ conducido por Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿Cómo fue la participación de Mónica Dionne en MasterChef Celebrity?

La famosa llegó a la cocina más famosa de México con una visión, pero las semanas iban pasando y los retos incrementaron su nivel, lo que llevó a Mónica Dionne a expresar sus sentimientos; incluso, llegó a las lágrimas en más de una ocasión.

Yo nunca me imaginé ponerme como me puse en MasterChef, o sea, yo lloré en el tercer programa de felicidad, luego de pánico, de angustia, de no saber qué hacer, de vergüenza, cuando le entregué el pollo crudo a Zahie, me ganó la emoción por vergüenza, o sea, lloré por todas las emociones, ayer por tristeza y mucha frustración

La actriz, reveló que todo lo que sucede dentro de la cocina es algo que la lleva a tener varias emociones, las cuales tienen que salir de alguna forma, en su caso fueron las lágrimas.

Te sorprende a ti eso, porque no es una ficción, donde estás, la emoción tiene que salir por acá y por acá

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Por otro lado, habló de los platillos que pudo hacer diferentes, los cuales podrían abrirle la puerta a seguir en la competencia.