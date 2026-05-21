7 tonos de sombras para ojos miel que los hacen ver verdes

Los ojos miel son una mezcla fascinante entre pigmentos dorados, verdes y marrones. Por lo que la aplicación de sombras puede ayudar a resaltar algunos de los matices de color, si aplicamos bien la colorimetría.

Usar tonos opuestos o complementarios en el círculo cromático permitirán empujar visualmente el verde hacia la superficie y hacer que tus ojos destaquen. Hoy te compartimos algunos de los tonos de maquillaje que te ayudarán a transformar tu mirada por completo.

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Los 7 tonos de sombras que hacen que los ojos miel se vean verdes

Borgoña o vino

Es el tono más efectivo. Al ser el opuesto directo del verde en el círculo cromático, crea un contraste que hace que cualquier destello verde en el iris destaque de forma inmediata.

Sombras borgoña para ojos color miel|Pinterest

Morado o berenjena

Estos tonos fríos neutralizan los pigmentos marrones de los ojos miel, lo que permite que el subtono verde se convierta en el protagonista.

Cobre intenso

El cobre tiene una base rojiza, al aplicar una sombra metalizada, el rojo del pigmento hará vibrar el verde por contraste complementario.

Sombras cobre intenso para ojos miel|Pinterest

Rosa palo o mauve

Una opción ideal para el día, sus sutiles pigmentos rosados son suficientes para resaltar el verde sin que el maquillaje se vea demasiado cargado.

Gris topo o taupe

Es un tono más neutro con una base fría. Lo que hace es apagar los tonos cálidos y dorados del ojo para que el verde natural salte a la vista por diferencia de temperatura.

Verde bosque o verde esmeralda

Usar un verde más oscuro y saturado que el de tus ojos hace que, por comparación, tu iris parezca más claro y verdoso de lo que realmente es.

Sombras verde esmeralda para resaltar los ojos color miel|Pinterest

Bronce con destellos rojizos

A diferencia del oro, que suele resaltar el color café, el bronce con base rojiza resalta la claridad del ojo y enfatiza el matiz olva.

Los expertos recomiendan evitar las sombras muy amarillas o doradas que se funden con los pigmentos marrones de tu ojo, haciendo que se vean más cafés y menos verdes.