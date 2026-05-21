3 aceites naturales que NO tapan los poros

Los aceites naturales pueden traer muchos beneficios a la salud de la piel y los expertos han desmentido la creencia de que todos son causantes de acné, asegurando que esta afirmación se trata de un mito.

En dermatología, esto se mide a través de la escala comedogénica, que califica los ingredientes del 0 al 5, de acuerdo con su probabilidad de obtruir los poros. Un aceite con grado 0 o 1 es no comedogénico, lo que significa que puede hidratar sin ocasionar brotes.

Elegir el aceite correcto incluso puede ayudarnos a controlar la producción de sebo natural de la piel. Ya que el cuerpo deja de sobreproducir grasa cuando detecta que la barrera cutánea está bien protegida.

Caminos de la Vida | Programa 20 Mayo 2026

Los 3 mejores aceites naturales que no taparán tus poros

Aceite de cáñamo o hemp seed oil

Tiene una puntuación de 0 en la escala comedogénica. Es rivo en ácido linoleico, un componente que suele hacer falta en la piel de personas que sufren de acné.

Además, ayuda a calmar la inflamación y regula la grasa sin dejar ningún rastro de pesadez.

Estos son los mejores aceites naturales que no taparán tus poros|Pexels: furkanfdemir

Aceite de argán

Con una puntuación de 0, es conocido como el "oro líquido", ya que a diferencia de otros aceites densos, el de argán es increíblemente ligero y contiene altos niveles de Vitamina E, lo que ayuda a cicatrizar las marcas de granitos antiguos, además de mantener la piel hidratada.

Aceite de escualano o squalane

Generalmente es un derivado del aceite de oliva o del de la caña de azúcar. Tiene una puntuación de 0 a 1 en la escala.

Los aceites naturales que sí puedes usar sin temer tener acné|Pexels: Ksenia Chernaya

Se considera uno de los mejores, ya que imita al escualeno natural de nuestra propia piel, por lo que se absorbe casi de inmediato sin asfixiar el poro.

Uno de los consejos de los expertos es utilizar aceites naturales prensados en frío, ya que esto ayudará a que no pierdan sus propiedades y mantengan su pureza, además de evitar aquellas fórmulas con fragancias añadidas pues pueden irritar los poros.

