7 mascarillas caseras para manos resecas
Conoce los ingredientes y cómo preparar mascarillas caseras para aplicar en tus manos y evitar la resequedad, son efectivas, económicas y fáciles de hacer
Las manos son una de las partes del cuerpo que más pueden sufrir de resequedad, ente el desgaste diario y la poca cantidad de glándulas sebáceas, necesitan de mascarillas caseras para poder mantenerse hidratadas.
Además, la exposición constante al agua, los detergentes y los cambios en el clima debilitan la barrera cutánea, provocando grietas, asperezas y una textura acartonada.
Para restaurar la suavidad, es necesario utilizar ingredientes que aporten agua y que también sellen la humedad para reparar correctamente la piel dañada.
"¡Hasta que se le hizo a Messi conocer a Kiko!”, Carlos Villagrán comparte cómo vivió su encuentro con el astro argentino
Las 7 mascarillas caseras para manos resecas
Algunas de las recetas más efectivas para hidratar tus manos y que están respaldadas por principios de la cosmética natural son:
- Aceite de oliva y azúcar
Mezcla dos cucharadas de aceite con una de azúcar y úsala para exfoliar suavemente; así eliminarás las células muertas y permitirás que el aceite penetre profundamente en tu piel.
- Aguacate y miel
Tritura medio aguacate maduro con una cucharada de miel. El aguacate aporta ácidos grasos esenciales y la miel actúa como un humectante natural que retiene la hidratación.
- Yogur natural y avena
Mezcla yogur frío con avena en hojuelas. El ácido láctico del yogur aclara y suaviza, mientras que la avena calma la irritación y el picor ocasionados por la sequedad.
- Aceite de coco y vitamina E
Mezcla aceite de coco virgen con el líquido de una o dos cápsulas de vitamina E. Esta combinación es antioxidante y ultrapotente para reparar las grietas nocturnas.
- Plátano y jugo de limón
Machaca un plátano y añade unas gotas de limón. El plátano es rico en potasio para la elasticidad: el limón ayuda a unificar el tono, aunque solo se recomienda usarlo de noche.
- Aloe vera y aceite de almendras
Ideal para manos quemadas por el sol o el frío. El aloe regenera los tejidos mientras el aceite de almendras consigue suavizar la textura.
- Leche y papa
Hierve una papa, hazla puré y añade un poco de leche tibia. Esta mezcla es un remedio clásico para suavizar las manos resecas, gracias al almidón.