Las manos son una de las partes del cuerpo que más pueden sufrir de resequedad, ente el desgaste diario y la poca cantidad de glándulas sebáceas, necesitan de mascarillas caseras para poder mantenerse hidratadas.

Además, la exposición constante al agua, los detergentes y los cambios en el clima debilitan la barrera cutánea, provocando grietas, asperezas y una textura acartonada.

Para restaurar la suavidad, es necesario utilizar ingredientes que aporten agua y que también sellen la humedad para reparar correctamente la piel dañada.

"¡Hasta que se le hizo a Messi conocer a Kiko!”, Carlos Villagrán comparte cómo vivió su encuentro con el astro argentino

Las 7 mascarillas caseras para manos resecas

Algunas de las recetas más efectivas para hidratar tus manos y que están respaldadas por principios de la cosmética natural son:

Aceite de oliva y azúcar

Mezcla dos cucharadas de aceite con una de azúcar y úsala para exfoliar suavemente; así eliminarás las células muertas y permitirás que el aceite penetre profundamente en tu piel.

Aguacate y miel

Tritura medio aguacate maduro con una cucharada de miel. El aguacate aporta ácidos grasos esenciales y la miel actúa como un humectante natural que retiene la hidratación.

Las mejores mascarillas caseras para las manos|Pexels: Yan Krukau

Yogur natural y avena

Mezcla yogur frío con avena en hojuelas. El ácido láctico del yogur aclara y suaviza, mientras que la avena calma la irritación y el picor ocasionados por la sequedad.

Aceite de coco y vitamina E

Mezcla aceite de coco virgen con el líquido de una o dos cápsulas de vitamina E. Esta combinación es antioxidante y ultrapotente para reparar las grietas nocturnas.

Plátano y jugo de limón

Machaca un plátano y añade unas gotas de limón. El plátano es rico en potasio para la elasticidad: el limón ayuda a unificar el tono, aunque solo se recomienda usarlo de noche.

Exfolia tus manos con mascarillas caseras para evitar la resequedad|Pexels: Ron Lach

Aloe vera y aceite de almendras

Ideal para manos quemadas por el sol o el frío. El aloe regenera los tejidos mientras el aceite de almendras consigue suavizar la textura.

Leche y papa

Hierve una papa, hazla puré y añade un poco de leche tibia. Esta mezcla es un remedio clásico para suavizar las manos resecas, gracias al almidón.

