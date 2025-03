Recientemente, el productor de televisión Memo Del Bosque encendió las alarmas al publicar un curioso mensaje en sus redes sociales en los que reveló que su estado de salud no era el mejor. A través de sus historias de Instagram escribió: “Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme a todos los que lo necesitan. Dios contigo”.

Sin embargo, su mensaje dejó más dudas que respuestas. Afortunadamente, su esposa, Vica Andrade, compartió horas más tarde un clip en el que se puede ver a Guillermo en una camilla de un hospital con el rostro preocupado. En esta historia, Andrade escribió: “El señor es tu escudo y tu fortaleza. Él renueva tus fuerzas y ella tus batallas. No hay imposibles. Solo cree”.

Mónica Noguera habla entre lágrimas sobre la salud Memo Del Bosque

Ahora, su exesposa Mónica Noguera, en entrevista con el presentador Gustavo Adolfo Infante, habló sobre Memo, con quien llegó a hablar previo a su inesperada hospitalización. Durante su plática, Noguera reveló que salió de viaje a Israel, pero que estuvo a punto de quedarse para estar al pendiente de su exmarido.

“Antes de venir aquí a Israel, hablé con Memo, con Vica. Y Memo me sigue escribiendo, yo le mando videos, este yo le dije a Vica antes de venir le dije: ‘Voy a Israel o no, dime, porque si Memo, tú crees que está mal y yo tengo que ir yo quiero verlo’. Ella es una de mis hermanas y yo la quiero mucho. Me dijo: ‘no Moni ve, no te preocupes’”, contó.

¿Qué dijo Mónica Noguera sobre la salud de Memo Del Bosque?

Respecto al estado de salud de Memo Del Bosque, prefirió no dar detalles por respeto a su familia ; no obstante, destacó que en sus recientes pláticas lo ha escuchado bien: “Tampoco soy nadie para dar una opinión porque yo no quiero faltar al respeto ni a Vica, ni a sus hermanos, ni a su familia, quienes son los que tienen que dar una declaración, ¿sabes? Lo que te digo ahorita es que si me pone sentimental todo esto porque es él”, confesó.