Mónica Noguera toma con humor la broma que desató el Coque Muñiz sobre rumores de boda con Erik Rubín

Mónica Noguera toma con humor la broma con la que el ‘Coque’ Muñíz desató la versión de que ella y Erik Rubín iban a contraer matrimonio.

¿Qué dijo Mónica Noguera?

En una charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Mónica Noguera declaró lo siguiente: “ay, como si no conocieran a ‘Coque’. ‘Coque’ y yo nos adoramos, es una broma y me habla: ‘Por favor diles que me perdonen’ y (le digo) ¿yo por qué? ¿quién la regó? No, es una broma y yo creo que, fíjate, si hablo, por ejemplo, de Andrea Legarreta con sus dos nenas, la familia que ha hecho, cómo las ha mantenido en este medio, intactas y tan poderosas, transparentes, talentosas, bueno... que una madre pueda hacer eso y con tanto trabajo”.

¿Mónica Noguera y Mía Rubín coincidieron en medio de la polémica?

Mónica Noguera condujo la tercera Gala de la Sororidad, en la que curiosamente Mía Rubín, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, fue galardonada. La joven abordó desenfadadamente las versiones del supuesto romance y presunta boda de su padre con Mónica.

“O sea, yo me la encontré en el gimnasio y nos empezamos a reír de la situación, claro que me da paz porque es algo que yo ya sabía, pero si lo fuera, adelante, que mi papá sea feliz, que mi mamá sea feliz. Si encuentran a alguien, si quieren volver, o sea, al final, lo que hagan y si ellos son felices, yo soy feliz”, dijo Mía Rubín.

¿Qué opina de que su papá pueda regresar con Paulina Rubio? Y así reaccionó a los comentarios que apuntaban a que la reciente reunión que su papá tuvo con Paulina Rubio podría propiciar un reencuentro amoroso entre ellos.

“Pero a ver, es normal, al final han sido compañeros de grupo, son ex, obviamente los van a relacionar en algún punto, pero pues es normal, uno se ríe, o sea, yo creo que es parte del espectáculo”, finalizó.