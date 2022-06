Muere a los 18 años Tyler Sanders, actor de The Walking Dead.

¿Quién fue Tyler Sanders?

El finado actor comenzó su carrera actoral a los 10 años, protagonizando algunos cortometrajes, pero fue hasta 2017 cuando recibió su primer papel importante en la pantalla chica, cuando actuó en un episodio de “Fear the Walking Dead”, pero también destacan sus actuaciones en “The Rookie” y “9-1-1: Lone Star”.



En 2019 formó parte del último capítulo de “Just Add Magic”, posteriormente protagonizó “Just Add: Mystery City”. Sanders también participó en algunos largometrajes como “The Reliant” y “The Price We Play”.