Muere a los 32 años el comediante Nick Nemeroff.

¿Quién fue Nick Nemeroff?

Nick acudió a la Royal West Academy, posteriormente se graduó del Programa de Radio y Televisión en la Universidad Metropolitana de Toronto. “The Persuit of Comedy Has Ruined My Life” fue su primer álbum de comedia y salió al público en 2020, incluso llegó a ser nominado al Premio Juno 2021, dentro de la categoría de “álbum de comedia del año”.