Annie Wersching: ¿De qué murió la actriz de “The Last of Us”?

Muere Annie Wersching a los 45 años a consecuencia de cáncer. La actriz dio voz al personaje de Tess en el videojuego The Last of Us, 24 y Star Trek: Picard.