Muere la cantante de Fleetwood Mac, Christine McVie, a los 79 años.

Este miércoles se ha confirmado el lamentable fallecimiento de la británica Christine McVie, quien fuera la vocalista y tecladista de la icónica banda de rock Fleetwood Mac.

Héctor Bonilla fue despedido con un homenaje en Bellas Artes.

Te puede interesar: Murió Clarence Gilyard a los 66 años, actor de ‘Duro de matar’.

La muerte de Christine McVie se dio a consecuencia de una breve enfermedad, así lo confirmó por medio de un comunicado su familia.

La gran estrella de la música dejó una huella importante en la industria de la música, la cantante decidió retirarse de los escenarios en 1998, pero para el 2014 tomó la decisión de regresar a su banda.

Así despidieron en redes sociales a Christine McVie.

De acuerdo con la información, que se detalló en su página oficial de Facebook, se sabe que Christine McVie se fue en paz y rodeada por sus seres queridos.

Como era de esperarse, sus compañeros no dudaron en mostrar su sentir ante la pérdida de la compositora de éxitos como “Little Lies”, “Everywhere” y “Don’t Stop”.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter de la banda se compartió el siguiente mensaje para poder despedir a su tecladista.

No hay palabras para describir nuestra tristeza” tras la muerte de una artista “verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida. Ella fue la mejor música con la que cualquiera habría podido contar en una banda y la mejor amiga que alguien podría haber tenido en su vida. Fuimos realmente afortunados de haber compartido la vida con ella

Recordemos que Fleetwood Mac, fue una gran exponente de la música, pues logró ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Entre sus más grandes éxitos figuran temas como “Dreams” de Nicks, “Go Your Own Way” de Buckingham y “Little Lies” de McVie.

También te puede interesar: ¿Habrá reconciliación de Andrés García con sus hijos?

Sin duda, la carrera de Christine McVie dio un giro inesperado en 1970 con su llegada a Fleetwood Mac, por lo que su legado es parte fundamental en la historia de la música.