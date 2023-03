ÚLTIMA HORA: Muere a los 88 años Xavier López Chabelo.

El mundo del espectáculo está de luto tras el sensible fallecimiento de Xavier López, mejor conocido como Chabelo. ‘El amigo de todos los niños’ partió de este mundo la mañana de este sábado 25 de marzo.

Rebecca Jones falleció rodeada de amor de familia y amigos cercanos.

Fue a través de la cuenta de Twitter del famoso actor donde sus seres queridos dieron a conocer la noticia: “Con el ama desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia”, familia López Miranda.

Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) March 25, 2023

¿Quién fue Chabelo? El finado actor y conductor marcó toda una época en la televisión gracias a su programa “En familia con Chabelo”, el cual se transmitió durante más de 40 años en México y entretuvo a chicos y grandes.

Xavier López nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, Estados Unidos; sin embargo, sus padres eran de origen mexicano José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez. Ambos se mudaron al vecino país del norte antes de que ‘Chabelo’ naciera.

A sus 18 años, Xavier López regreso a México para cumplir con su servicio militar, ya que Estados Unidos le solicitó colaborar durante tres meses en una base militar de San Diego, California. De hecho, el actor iba a ser enviado a la Guerra de Corea; pero el conflicto se canceló antes.

‘Chabelo’ estudió medicina en la UNAM y ejerció durante cuatro años en un sanatorio, posteriormente incursionó en el mundo del espectáculo y dejó su carrera como médico.

¿Por qué le decían ‘Chabelo’?

El nombre que lo haría famoso nació de su relación profesional con ‘El Tío Gamboín’, ya que Xavier López fue invitado a contar un chiste al programa de éste. Ahí, Xavier se presentó como ‘Chabelo’ y se le quedó para siempre.

¿De qué murió ‘Chabelo’?

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte debido a que la familia del actor no ha dado más detalles al respecto, se espera que en próximas horas lo hagan. No obstante, algunas versiones apuntan a que Xavier López falleció luego de varios días hospitalizado, pero la información no ha sido confirmada.