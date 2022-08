VIDEO: Chabelo reaparece tras años de ausencia. ¿Qué dijo?

Su testimonio era muy esperado luego de muchos problemas que atravesó y finalmente llegó la oportunidad de escucharlo con un video donde Chabelo reaparece tras años de ausencia.

¡CAUSÓ REVUELO! Chabelo armó tremendo alboroto con su presencia en el aeropuerto y confesó que tiene problemas de espalda.

Xavier López afirmó el 31 de mayo que era un superviviente del cáncer, pero esto fue un tanto sorpresivo pues no se sabía que había atravesado por esa situación debido a que no se caracteriza por ventilar aspectos de su vida privada. Ahora bien, no había salido a hablar, pero finalmente lo hizo y tuvo cosas para decir.

¿Qué dijo Chabelo tras años de ausencia? La grabación fue compartida en la cuenta oficial de Twitter del cantante Jorge ‘El Coque’ Muñiz, con el que ‘El amigo de todos los niños’ parece llevar una buena relación.



El emblemático conductor del programa ‘En Familia’, transmitido durante 48 años ininterrumpidos, prácticamente se retiró cuando su proyecto dejó de salir al aire.



Algunos meses atrás se rumoreó que el comediante estaba afectado por la demencia senil, el cáncer y el Alzheimer; ante eso, él se limitó a desmentir los dichos por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.



En la grabación se aprecia que la voz del ídolo de las infancias tiene menos potencia; además, pese a que lo califican de ‘inmortal’, su rostro luce el paso de los años con mayor claridad.

El Coque también aclaró que la grabación no es reciente, sino que llegó a sus manos hace muchos años. No obstante, los cibernautas se quedaron con dudas sobre el por qué fue revelada en este momento, pero en definitiva, tenemos aclaraciones y esto ya da menos lugar a las suposiciones.