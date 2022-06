Muere estrella de TikTok a los 19 años tras publicar extraño VIDEO.

El mundo de las redes sociales y el internet están de lujo luego de que se confirmara el sensible fallecimiento de Cooper Noriega, estrella del TikTok de 19 años, en el estacionamiento de un centro comercial de Estados Unidos por causas que aún son desconocidas.

El deceso del joven tiktoker se dio un día después de que Cooper Noriega subiera un video donde decía: “Quién más piensa que morirá joven”, informó el portal TMZ.

De acuerdo con el mismo medio un transeúnte llamó al 911 para darle aviso a las autoridades de que la estrella de TikTok se encontraba inconsciente en el estacionamiento de un centro comercial en las afueras de Los Ángeles.

Los servicios médicos de emergencia llegaron al lugar; sin embargo, no pudieron reanimar a Cooper Noriega que no se encontraba al interior de ningún auto ni presentaba signos de violencia física, por lo que se descarta que pudiera haber sido golpeado, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte y no se investiga a ningún sospechoso.

¿Quién era Cooper Noriega? Cooper Noriega era un joven de 19 años, famoso en TikTok donde tenía mil 077 millones de seguidores. El creador de contenido hablaba de moda y solía mostrar su destreza en la patineta, incluso colaboró con estrellas de la talla de Jxdn y Nessa Barrett.



De acuerdo con una joven identificada como Karina Vázquez, el joven tiktoker contaba con un espacio en Discord destinado a la salud mental donde él y sus seguidores podían compartir experiencias.

Fans le dan el último adiós a Cooper Noriega

Tras enterarse de la muerte del joven creador de contenidos, miles de seguidores visitaron su perfil de TikTok para despedirse de él con emotivos mensajes.

“Estabas avisando…”, “Vuela alto, protégenos de todo lo malo te vamos a extrañar coop”, “Todavía no me lo creo”, “No puede ser real”, fueron algunos de los mensajes que sus fans le dejaron en su cuenta de TikTok.

Por su parte, el clip donde aparece la estrella del TikTok acostado y preguntando a sus fans si no piensan que morirán jóvenes, ya acumula poco más de 4.1 millones de reproducciones. Algunos de sus seguidores creen que pudo ser un aviso.