Muere galán de telenovelas tras caer del piso 14 de un edificio.

El galán de telenovelas y cantante Diego Bertie falleció la madrugada de este 5 de agosto después de caer del piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima, Perú. El incidente se registró a las 4:28 am.

De acuerdo con Mario Casaretto, comandante del cuerpo de bomberos, el portero del condominio donde vivía el actor llamó a emergencias tras escuchar el impacto. Cuando llegaron los elementos de rescate encontraron al histrión en su cochera, con múltiples fracturas en piernas y espalda, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Posteriormente, el director de comunicaciones del nosocomio confirmó el deceso del actor de 54 años. “Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4:10 de la mañana ingresó el señor Diego Berti Brignardello, quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento”.

“El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”, finaliza el comunicado.

Mánager habla sobre la muerte del actor

Esta información fue corroborada por el mánager del galán de telenovelas, quien se dijo consternado tras lo sucedido.

“El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé qué más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono”, declaró.