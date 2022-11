Muere querida actriz de la serie CSI Miami a los 47 años.

La muerte sigue haciendo de las suyas dentro del medio del espectáculo y ahora alcanzó a la aclamada serie estadounidense “CSI Miami” luego de que se diera a conocer el lamentable deceso de la actriz Nicky Aycox, de 47 años.

Aycox era conocida por interpretar a Meg Master en la serie “Sobrenatural”, “Cold case” y “CSI Miami”, su muerte fue confirmada por su cuñada, Susan Raab Ceklosky, en una publicación de Facebook.

“Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y amorosa cuñada, Nicky Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano, Matt Raab, a su lado. Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Definitivamente era una luchadora y todos los que la conocían la amaban”, publicó Susan.

La cuñada también publicó una serie de fotografías de Aycox, incluida una de allá con sus hijos y su esposo, así como de algunas durante sus inicios como actriz. Cabe mencionar que a Nicki se le diagnóstico con leucemia en 2020 y se sometió a un tratamiento de quimioterapia y trasplantes de células madre, informó Sky News.

“¡Hola a todos! No puedo creer mis últimos 3 meses. Pero, tiene sentido ahora. Me enfermé mucho pensando que tenía COVID en enero y febrero. Bueno, las cosas llegaron a un punto crítico. Terminé en un hospital, diagnosticada con leucemia”, publicó la actriz en aquel entonces. Nicki reveló semanas después que estaba libre de cáncer; sin embargo, la leucemia volvió.

¿Quién era Nicki Aycox? Nicki nació en Oklahoma el 20 de mayo de 1975, debutó como actriz en 1996 en la comedia “Una chica explosiva”. Posteriormente, se convirtió en una habitual de la televisión estadounidense con apariciones en series como “Ally McBeal”, “Expediente X”, “CSI”, “La ley y el orden”, “Mentes criminales” y “Sobrenatural”.

Su primer papel destacado llegó en “Over there”. Entre 2014 y 2012 apareció en “Cold case”. También apareció en cintas como “Seduciendo a un extraño”, “X-Files: Creer es la clave”, “Jeepers Creepers 2” y “The Girl on the Triain”.

Su última aparición en la pantalla chica fue en 2014 con el largometraje “Dead on Campus”. Tras retirarse de la actuación, Nicki Aycox se dedicó a la música y en 2015 publicó “Red Velvet Room”, canciones de su autoría.