Una chica se volvió dama de compañía y su padre ahora la odia.

Una chica tiene un gran problema con su padre. Ella ha tenido que convertirse en una dama de compañía y su padre ha desarrollado un gran desprecio y odio hacía ella. Esta chica ha aclarado que su trabajo consiste en estar con sus clientes, más no en tener sexo con ellos, aunque su padre piense lo contrario. Ya no sabe qué hacer para que su padre no la odie.

Esta chica tiene una situación muy complicada. Como madre soltera, debió buscar una manera de poder mantener a su hijo y la encontró al convertirse en una dama de compañía. Buscó ayuda de su padre para tener un lugar en el que pudiera vivir, ya que su madre la abandonó hace mucho tiempo. Su padre aceptó que viviera en su casa, pero no lo hizo con la mejor actitud ni disposición.

El padre de esta chica tiene mucho rencor contra su propia hija por el trabajo que dice tener. Él está muy seguro de que es una prostituta y que se acuesta con muchos hombres. En sus palabras; “salió a su madre”, diciendo que ella los abandonó cuando encontró a un hombre diferente y nunca miró atrás. Ahora, este hombre tiene una nueva familia y recibió a su hija y nieto por lástima, en lugar de quererlos ayudar de una manera noble. Piensa que su hija es una mujer desobligada y una cualquiera, al contrario de su hijastra.

Mi papá no me baja de una cualquiera. | Programa 1 de diciembre 2022

La ex-pareja de este hombre y madre de la dama de compañía hizo su aparición. Ella dio la explicación y la razón por la que los dejó. Reveló que su ex-pareja siempre fue muy agresivo con ella e incluso llegó a golpearla. Cuando pudo terminar su relación, o más bien, huir de su casa, conoció a otro hombre. Pero este hombre le dijo que no podía traer con ella a su hija, dejándola atrás con el hombre que la maltrataba. Esta mujer también dijo que se han aprovechado de ella por sus orígenes humildes y que ha tenido impedimentos para poder descubrir las verdaderas intenciones de las personas.

La hijastra del padre golpeador también estuvo presente. Ella confesó que la chica del problema no es solamente una víctima. Resultó ser que le ha tratado de hacer la vida imposible, a pesar de que ella solamente quiere llevarse bien con su hermanastra. Se expuso que la chica que es dama de compañía le tiene envidia a su hermanastra por todo el cariño y apoyo que le ha dado su padre, además de que piensa que ella y su madre usurparon un lugar que no les correspondía. La hermanastra solamente quiere que la deje de molestar y que las cosas estén bien.

La nueva pareja de la madre tuvo su momento para hablar. Este hombre fue muy claro al decir que no va a permitir que la hija de su pareja vaya a vivir con ellos porque es una mujer problemática, y tiene una reputación de lo peor.