Ella descubrió que su novio trabajaba en cabinas de encuentros gays.

Una mujer tuvo que aguantar a un hombre desagradable. Cuando ella decidió dejarlo para hacer su vida de nuevo, conoció a un hombre y fueron a vivir a casa de su madre. El problema fue que el hijo de esta mujer es gay y ha acusado a la nueva pareja de su madre de ser homofóbico, pero ese hombre dijo que el chico ha metido a otros hombres para hacer vídeos eróticos.

Una mujer estaba desesperada y muy enojada. Ella no pensaba que fuera justo que su pareja y su hijo lo pusieran entre la espada y la pared. Su pareja le dijo que corriera a su hijo de la casa por ser gay y la mujer ya no sabía qué podía hacer. Reveló que su pareja también ha corrido varias veces a su hijo de la casa, aunque la propiedad es de la madre de esta mujer.

Eduardo reveló que encontró a Roberto en cabinas de encuentros gays.

La pareja de esta mujer quería que su mujer le pusiera un alto a su hijo y a las grabaciones de videos porno que él grababa en su cuarto. Este hombre solamente quería corregir a su hijastro y además se consideraba como el malo del cuento, aunque también dijo ser el bueno, explicando esta paradoja. Su pareja y su hijo han dicho lo primero, que es el malo, pero también explicó la razón por la que decía que era el bueno. Este hombre también confesó que el hijo de su pareja le prestó dinero para poder comprarle algunas cosas a su hija, aunque fuera un “dinero sucio”.

La hija de este hombre dijo que no le parecía justo el trato que le daba al hijo de su pareja y dijo que nadie le iba a pegar la idea de grabar porno, aunque su papá lo asegurara cada que atacaba y humillaba al hijo de su nueva pareja. Esta chica solamente quería que su padre respetara a su pareja y a su hijo, porque ellos dos podrían terminar en la calle si su padre no cambiaba. Además, dijo que él no era homofóbico.

¿Tu hijo o yo? | Programa del 8 de febrero del 2023



El hijo de la mujer aseguraba que ya no soportaba a la pareja de su madre y no pensaba que debía rendirle cuentas a nadie. El dinero que él ganaba era gracias a su esfuerzo y también dijo que la pareja de su madre tuvo un mes para decir la verdad, pero no lo hizo. La revelación llegó cuando este joven dijo que todos los malos tratos que le daba ese hombre fue porque el joven lo encontró en unas cabinas de encuentros gays.

Esa no fue la única sorpresa. Un amigo y empleador de ese hombre llegó muy molesto y dijo cuál era la verdad. Esta persona le dijo a la familia cuál es el verdadero trabajo de este hombre. Él limpiaba las cabinas pero no dijo nada porque le daba vergüenza.