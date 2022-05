Mujer se hace pasar por hombre durante 30 años para no ser acosada.

No es secreto alguno que seguimos viviendo en un mundo machista donde hay personas y sociedades que intentan continuar con patrones de conducta que ya no corresponden a los tiempos que vivimos. Y, producto de ese mundo tan patriarcal, terminamos por encontrar esta historia donde una mujer se hizo pasar por hombre durante 30 años para no ser acosada y cuidar a su hija.

Esto sucedió en India, pues la fémina explicó en un relato a The New Indian Express que lo hizo a causa de la cultura machista que impera en ese país pues, según su análisis, si no tomaba esa medida le sería difícil poder educar a su hija.

¿Cómo se hizo pasar por hombre durante 30 años?

La mujer identificada como S. Petchiammal enviudó cuando solo tenía 20 años y estaba embarazada. En ese contexto, eligió no volver a casarse y trabajar para poder criar a su pequeña. Ahora bien, solo por ser mujer fue objeto de burlas, acoso y violencia sexual en cada uno de los empleos que tuvo.

Producto de esto determinó cambiar su identidad, cortarse el pelo y cambiar de vestimenta para transformarse en Muthu y ser el “padre” de su hija. Estas decisiones fueron acompañadas de una mudanza a un nuevo lugar, medida de la que estuvieron al tanto solo algunos de sus familiares.

Increíblemente la mujer afirmó que a pesar de todo no va a cambiar su identidad pues su intención es proteger a su hija hasta el último minuto de su vida. Y ante esto vale decir que el machismo, tan establecido durante años, no es una acción con la que se construye una mejor sociedad sino que se fomentan injusticias que no tienen sentido alguno.

Debemos criticarnos actitudes y comportamientos y buscar vivir en una sociedad más justa y equitativa como estar a tono con muchos de los cambios positivos que han sucedido en el mundo en los últimos años.