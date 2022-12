Llevó a su amiga a vivir a casa e hizo que su hija le robara.

Una mujer llevó a vivir a casa a su amiga, pero ella era una persona problemática. Había recibido unos balazos y era una madre soltera viviendo en la calle. Pidió que cuidaran a su hijo y ahora ella ya estaba en casa, siendo una influencia negativa en su hija.

Un hombre está muy molesto con su esposa y con una amiga de ella. La amiga vive en su casa porque su esposa se lo ofreció, pero él piensa que es una delincuente porque ya recibió algunos balazos en su trabajo. Él teme por la seguridad de su esposa y de su familia. Además, piensa que es una madre desobligada.

La esposa de este hombre también está muy molesta con su pareja. Ella siempre ha querido ayudarle a su amiga y no ha querido darle la espalda como lo ha hecho mucha gente, aunque también sabe que las condiciones económicas de su familia no son sencillas, pero tampoco le ha exigido que ponga de su parte a su amiga.

Mi mujer metió a una delincuente a la casa. | Programa 27 diciembre 2022

La amiga que llegó a su casa a vivir contó su historia. Ella viene de una familia disfuncional y tuvo que vivir en la calle desde hace mucho tiempo. Dijo que no era madre irresponsable, sino que pidió a su amiga que le diera un techo a su hijo porque no podía darle un lugar decente para vivir. Además, agregó que su hijo no conoció a su padre porque perdió la vida por una pelea. Esta mujer también dijo la manera en la que recibió los balazos en su trabajo.

La hija del matrimonio vino a decirnos lo que está pasando de acuerdo con ella. Dijo que su padre es una bestia por no tener compasión por la amiga de su madre y por todo lo que le ha pasado, además de tacharlo de machista desde hace tiempo. Aunque también se le preguntó si salía de fiesta con la amiga de su madre.

El hijo del matrimonio también tuvo oportunidad de hablar en esta discusión. Él estaba harto de todo lo que pasaba en su casa y entre sus padres, aunque también veía a la amiga de su madre como una persona con muchos problemas. También les reclamó porque le quitaron su atención de “padres a hijo” por la inquilina de su madre. Además, él se cansó de callar algo que solamente él sabía.

Resultó ser que la hija del matrimonio le quiso robar a su padre por la influencia de la amiga de la esposa. Cuando se supo esto, el padre tuvo el corazón roto y su esposa quedó sin palabras, aceptando que actuó mal por querer ayudar a su amiga.