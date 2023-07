Mujer ofrece más de 80 mil pesos a quien le ayude a encontrar esposo

Las redes sociales constantemente nos regalan historias épicas que nos arrancan tremendas carcajadas. En ese tenor, recientemente se dio a conocer el caso de una mujer que se hizo viral por ofrecer una enorme suma de dinero a quien le ayude a encontrar esposo.

¿Quién es la mujer que busca al amor de su vida?

Eve Tilley-Coulson, de 35 años, usuaria identificada en TikTok con el usuario @ebtilley, contó que está harta de buscar al amor de su vida, por lo que ofreció ni más ni menos que cinco mil dólares (más de 84 mil pesos) a la persona que le consiga a un hombre para que se case con ella, ¿te apuntas?

“Si me presentas a mi futuro marido y me caso con él, te daré cinco mil dólares y no tengo que permanecer casada durante 20 años… Mi bandeja de entrada está abierta”, explica la mujer en el video.

¿No importa si se divorcia después?

La mujer reveló que no importa si se divorcian al poco tiempo o es para toda la vida, una vez que se den el sí ante la ley, ella dará el dinero a la persona que le haya presentado a su esposo. “Hace un tiempo les dije a mis amigas que les pagaría 5,000 mil dólares si me presentaban a mi marido. Y pensé que sería buena idea abrir la oferta a TikTok”, declaró Eve a The Post.

¿Cómo va la búsqueda de esposo? Luego de hacerse viral, la también abogada contó que, pese a las propuestas digitales, no ha salido con nadie, aunque en redes sociales están dispuestos a ayudarle.

“Llevo soltera cinco años, conociendo a gente en persona a través de las aplicaciones. Pero desde el Covid se ha producido un extraño cambio en la cultura de las citas: los hombres no se te acercan en persona y la mayoría de los que aparecen en las aplicaciones no hacen swipe para tener una cita en serio. Así que creo que pagar 5,000 dólares por un marido que esté avalado, satisfaga mis necesidades y esté preparado para una relación de verdad merece la pena”, recalcó.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los candidatos? Los requisitos que puso la mujer para el que será su esposo son:





No puede estar casado.

No debió haberse casado antes.

Debe tener entre 27 y 40 años.

Medir mínimo 1.70 de estatura.

Tener buen sentido del humor.

Sentir afinidad por los deportes, animales y niños.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Usuarios de redes sociales se unieron para ayudarla a buscar marido, mientras que otros la criticaron de estar desesperada: “Te presentaré cada hombre que pueda encontrar”, comentó una usuaria.