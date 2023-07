VIRAL: Niño vende chismes de sus compañeros de escuela.

Es esta vida, el que no quiere no sale adelante, pues hay muchas formas de generar ingresos. Así lo demostró un niño con “mente de tiburón” que se hizo viral en las redes sociales por vender los chismes de sus compañeros de clase, con el objetivo de ahorrar dinero y comprarle un regalo a su hermanita.

El emprendimiento se ha convertido en la mejor manera de ganar dinero en nuestros días, y de eso está consciente este pequeño que rompió las redes sociales, con el singular negocio que puso en marcha en su escuela, ¿estás dentro o fuera?

¿Cómo funciona el negocio del pequeño? La tía del pequeño, identificada con el usuario @lilianfonseca_, fue quien explicó el trabajo de su sobrino a través de un video en TikTok, el cual se hizo viral de inmediato, y consiguió miles de reproducciones y reacciones.

De acuerdo con lo dicho por la tía del pequeño, a su sobrino le gusta estar bien enterado de todo lo que sucede en su colegio. Fue así que, decidió explotar al máximo sus habilidades para investigar, emprendiendo un novedoso negocio: vender chismes.

El niño se sabe varios chismes y cobra diferentes precios por contarlos. Es preciso mencionar que, en su negocio no hay cambios ni devoluciones, pues sus clientes deben seleccionar detalladamente la clase de chisme que quieren conocer. Por ello, se clasifican de la siguiente manera:



Especial: 2 pesos.

Súper: 5 pesos.

Épico: 10 pesos.

Mítico: 15 pesos.

Legendario: 18 pesos.

Acromático: 20 pesos.

Increíble: 25 pesos.

Pero eso no es todo, existe otro paquete, para saber más sobre un chisme previamente comprado. La persona puede pagar un dinero extra y el niño se encargará de averiguar más información al respecto; sin embargo, el costo de este no fue revelado.

¿Cómo surgió la idea de vender chismes?

La idea fue del niño, quien aseguró tener el material suficiente para obtener dinero extra en su salón de clases. Su emprendimiento surgió a raíz del deseo de comprarle un regalo a su hermana menor.

¿Cuál ha sido el chisme más vendido?

En el video que se hizo viral, el pequeño detalló que uno de los chismes más vendidos, es uno que involucra a uno de sus compañeros de clase, el cual le gusta a dos niñas, pero él no se ha dado cuenta.

¿Cuánto ha ganado el pequeño que vende chismes?

La tía del pequeño detalló que el emprendimiento de su sobrino va viento en popa, pues hasta el momento ya ha vendido cuatro chismes de la categoría “súper”, cuyo valor es de cinco pesos, por lo que el niño lleva ahorrado 20 pesos hasta la fecha. Como mencionamos anteriormente, el estudiante reveló que con las ganancias de su negocio, planea comprarle un regalo a su hermanita menor.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios en redes no se hicieron esperar y muchos felicitaron al pequeño por su emprendimiento: “Uno aquí perdiendo dinero por contarlos gratis”, “Si eres bueno en algo, no lo hagas gratis”, “El visionario más grande de nuestra era”, “Todos los que escuchamos el chisme, ya le debemos dinero”, “Quiero depositar para saber el resto del chisme, no me pueden dejar así”.