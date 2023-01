Creció al lado de su prima y ella fue la que le robó al novio.

Una mujer estaba muy molesta con su prima. Ella estaba en una fiesta con su prometido y su prima, cuando se fue al baño y regresó para encontrar a su prima besando a su prometido. Se sintió muy traicionada y más porque siempre la vio como a una hermana.

Una mujer se sentía muy molesta y traicionada por su propia prima. Estaba comprometida, pero durante una fiesta, encontró a su novio y a su prima besándose. Ella se molestó muchísimo y le dolió bastante verlos porque pensaba que era como una hermana. También dijo que su prima le ha copiado su manera de vestir y hasta el perfume que usa por envidia.

La prima de esta mujer llegó muy segura de sí misma y muy a la defensiva. Ella admitió que su prima le arruinó la vida cuando llegó y que no le robó el novio, porque ese beso no fue para tanto. Ahora, esta mujer estaba decidida a arruinarle la vida a su propia prima al lograr que su compromiso terminara. Ella no quería trabajar ni seguir estudiando, pero ahora que la boda de su prima no se haría, dijo que quería regresar a la escuela, porque ya “había dinero”.

Mi prima se metió con mi novio. | Programa del 3 de enero del 2023

La tía de esta mujer estaba muy molesta. No se imaginaba de las maldades que su hija estaba planeando en contra de su sobrina, porque crío a las dos para que fueran como hermanas. Ella quiso darle lo mejor a las dos y dijo que a las dos las quiere por igual, a pesar de los reclamos de su hija. Además, dijo que la situación se había salido de control.

El novio de esta mujer quiso pedirle perdón para tratar de arreglar las cosas entre los dos y que sí pudieran casarse. Además, dijo que quería llegar al altar para poder alejarse de su prima y que viera que estaba muy arrepentido por lo que había pasado.

Pero de la nada, tuvimos una gran sorpresa. Una amiga de esta mujer reveló la verdad de su novio y de su prima. Aunque ellos negaran que se habían visto a solas con anterioridad, tenía una serie de fotografías que servían de prueba de la traición de su prima y de la infidelidad de su prometido.

Eso no fue todo. La prima traicionera dijo que se sentía mal y fue sometida a una prueba de embarazo. Ella dijo que sí era del novio infiel, aunque él lo negara a capa y espada. La prueba tuvo un resultado negativo.