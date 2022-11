Una mujer vive tranquila entre cucarachas y orines de gato.

Una mujer ha decidido vivir en un cochinero, rodeada de gatos, su orina y hasta cucarachas. Ella no quiere limpiar nada y es su familia y vecinos los que se han quejado porque el olor es inaceptable. Esta mujer se ha puesto a la defensiva e incluso ha sido agresiva con todos los que se han metido con sus gatos y los que le han reclamado.

La hermana de esta mujer es la que contó el problema, aclarando toda la situación que hay en su casa. Reveló que su hermana y su pareja no han hecho nada por dejar limpio el lugar donde viven, ni siquiera en el que comen. No sabe qué puede hacer, porque además de todo, le echan la culpa de la suciedad de su casa y su madre ha sido víctima de sus maltratos. Ella ya está harta de la actitud de su hermana y de su cuñado.

La mujer tuvo su momento de darle réplica a todos los reclamos y acusaciones de su hermana. Ella reveló que no le gusta lavar ni trapear, porque “no es chacha de nadie”. A eso se le agregó que tampoco le gusta ni bañarse, pero no tienen ningún problema para vivir así. Eso es lo que quiso decir; que la dejen vivir como a ella le gusta y como ella quiere, aunque signifique no tener un lugar limpio y más porque ella es la que lleva el dinero a la casa. También se tomó el derecho de llevar a sus gatos y a un nuevo perro que recién adoptó. Las cucarachas ya habían llegado desde hace tiempo, pero también dijo que “ya se había acostumbrado” y por eso no han hecho nada para eliminar la plaga.

La madre de estas dos mujeres quiso hacer su declaración. Ella ha preferido quedarse en medio para no tener más problemas en su casa, aunque eso signifique viva en un lugar repleto de suciedad y de cucarachas. Además, ella reveló que esto ha ocasionado muchos problemas con los vecinos porque han tenido cucarachas también en sus casas y los pequeños se han enfermado por los olores que salen de su casa.

Mi hermana vive en un chiquero y estoy harta. | Programa 28 noviembre 2022

La mujer que vive entre animales y cucarachas tiene pareja. Este hombre llegó listo para defenderla y a sus gatos también, aclarando que su cuñada ya les había matado a algunos de ellos y que por eso él estaba dispuesto a defender a todos sus gatos a toda costa. También reclamó a su cuñada la razón por la que no quiere hacer nada para cuidar a los gatos, que están todo el tiempo en casa.

La suegra de esta mujer también tuvo algo que decir. Ella empleó a esta mujer pero se ha dado cuenta de que no es una persona limpia. Sabe que no se baña, que su ropa no es limpia y ya no sabe qué hacer para que su negocio no esté en riesgo por los malos hábitos de su propia nuera. A pesar de los reclamos de su hijo, dejó claro que estaba muy molesta por la actitud y el actuar de su nuera.

La mujer y su pareja tuvieron que acceder a mejorar las condiciones de higiene y de limpieza en su casa para ya no tener problemas con nadie y también tratar de evitar que sus mascotas fueran a parar a algún lugar peor o incluso que tuvieran que ser sacrificados.