Dos mujeres “deschongaron” a otra en combi en Morelia; ¿cuál fue la razón? (VIDEO)

¡Insólito! En Morelia, Michoacán, un video ha dejado a todos boquiabiertos. Una violenta riña entre tres mujeres a bordo de una combi de transporte público ha encendido las redes sociales, generando una ola de indignación y curiosidad.

La escena, que se ha vuelto viral , muestra cómo dos mujeres “deschongan” a una tercera en un espacio reducido, sin importarles la presencia de otros pasajeros, incluyendo una niña que es protegida por su madre para evitar ser lastimada.

¿Qué pasó en la combi en Morelia?

El video, compartido en múltiples plataformas, da detalle de tres mujeres envueltas en una pelea dentro de una combi de la Ruta Oro Verde en Morelia. Las imágenes muestran a dos de las mujeres agrediendo a una tercera con golpes en la cabeza. A pesar del limitado espacio, la violencia se desata sin contemplaciones, con el resto de los pasajeros observando con asombro y temor.

¿Por qué se pelearon las mujeres en la combi en Morelia?

La gran incógnita que ha dejado esta pelea es el motivo detrás de la agresión . Aunque no hay una explicación oficial, la especulación no ha tardado en aparecer. Algunos internautas sugieren que la disputa podría haber sido por no pagar la tanda; otros creen que el motivo fue por cuestiones amorosas. Sin embargo, de acuerdo con reportes, la verdadera razón fue porque una de ellas no quiso pagar el pasaje.

🚨🚨🚨Morelia -Michoacán-



2 mujeres deschongaron a otra mujer, en una combi de la ruta Oro Verde, mientras tanto otra mujer protege a su pequeñ@ del duo de belikosas.



Se desconoce la razón de la tranquiza, pero eso de "...(piiiii censura de palabrotas) traicionera" ta juerte. pic.twitter.com/GwjUW55I4b — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 26, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la pelea de las mujeres en la combi en Morelia?

En este sentido, la respuesta de la comunidad ha sido unánime en cuanto a la desaprobación del acto. Los usuarios de redes sociales han expresado su repudio y han pedido más seguridad en el transporte público: “Que también sancionen al conductor por no hacer nada y permitir la agresión”, “Pin... gente zafada. Diría el Buki ‘a donde iremos a parar…'”, “Ni bellas ni damas, 2 marranas golpeando a otra” y “Lamentable”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en ‘X’.