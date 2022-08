El multimillonario en el que Shakira ha encontrado apoyo tras traición de Piqué.

La cantante ha finalizado una relación de muchos años de manera inesperada y desde entonces su vida personal se ha convertido en una temática central para muchas personas.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Te puede interesar: Revelan que la nueva novia de Piqué estaria embarazada.

Ahora bien, los hechos recientes indican que Shakira ha encontrado apoyo en un multimillonario tras la traición de Piqué.

Desde que terminaron las cosas con el defensor del Barcelona no se la vinculó con nadie, cosa totalmente opuesta a la de su ex pareja que se la relacionado sentimentalmente con una muchacha más joven que trabajaría en el Grupo Kosmos, empresa en la que el futbolista es uno de los principales accionarios. Parece que hay una sorpresa en el horizonte debido a que la colombiana puede que no esté tan sola como creíamos.

¿Quién es el multimillonario con el que Shakira ha encontrado apoyo tras la traición de Piqué? Shakira se encuentra acompañada por su mano derecha desde siempre, su hermano Tonino. Él es justamente quien ahora vive con la cantante, junto a Sasha y Milan Piqué, en la casa familiar que compartieron con Gerard Piqué por muchos años en las afueras de Barcelona.



Mientras esto pasa la intérprete de 'Ojos Así', 'Suerte' y otros tantos éxitos intenta arreglar las cuestiones referidas a la separación definitiva con el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.



El tema que está llevando a que el proceso se extienda es la tenencia de sus hijos ya que, según rumores, Shakira tiene la intención de irse a vivir a Miami, Estados Unidos mientras que el futbolista no vería con buenos ojos tener a sus pequeños tan lejos.

También te puede interesar: Preocupa estado de salud de Ricky Martin tras VIDEO difundido en redes.

Otro factor que confabula para que las cosas se encuentren en un stand by es la situación judicial de Shakira ya que la cantante tiene problemas con el fisco español que ha solicitado 8 años de cárcel y 24 millones de euros de multa para la colombiana. Por ahora no se ha expedido al respecto y su equipo de abogados está a cargo de resolver ese asunto.