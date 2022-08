Preocupa estado de salud de Ricky Martin tras VIDEO difundido en redes.

Ricky Martin ha dividido las opiniones de nueva cuenta, pues ahora se ha dejado ver con una apariencia delgada y también se ha quitado los filtros de Instagram.

Luego de las acusaciones de supuesto acoso por parte de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, el cantante boricua aparece en Instagram con una polémica apariencia que ha desatado críticas.

Ricky agradeció a sus fans por colocar la canción A veces bien, a veces mal que hizo con Reik en la lista Billboard: “Estamos número 1... somos la única balada en el top 30... gracias a todo el mundo involucrado”, expresó en sus historias de Instagram.

El intérprete de La Mordidita se dejó ver sin filtros en el rostro y con una apariencia extremadamente delgada, por lo que las reacciones de los fans no tardaron en hacerse presentes: “Qué extraño se le ve el rostro a Ricky Martin, ya no me parece guapo como antes”, “Qué le pasó en la cara”, “Es el filtro o el maquillaje”, “Qué tiene en los ojos”, “No necesitaba hacerse nada en el rostro” y “Tan bello que era y está irreconocible”.

Ricky Martin se encuentra en Los Ángeles grabando su participación en el proyecto de comedia Mrs. American Pie, una próxima miniserie de comedia de época basada en la novela Mr. & Mrs. American Pie de Juliet McDaniel.

Así fue la polémica de Ricky Martin con su sobrino

En julio de este año, Ricky Martin vivió uno de los episodios más polémicos de su carrera, luego de que le emitieran una orden de restricción tras haber sido acusado de violencia doméstica por parte de su sobrino Dennis Sánchez Martin, con quien supuestamente mantuvo una relación sentimental durante siete meses. El cantante salió con las manos limpias, luego de que su sobrino dio por terminado el caso.

