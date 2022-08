Esta sería la prueba de que la nueva novia de Piqué estaría embarazada.

Gerard Pique y Clara Chia Marti (su nueva novia) estarían nuevamente en el ojo del huracán después de que el pasado fin de semana fueran captados besándose durante el concierto de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya, hecho que dejó devastada a Shakira, quien fue captada con un semblante triste tras la filtración de las imágenes en las que su expareja sale besando a su nueva pareja.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, después de las filtraciones, la supuesta nueva novia de Piqué compartió un video que desató infinidad de especulaciones, ya que se le ve luciendo un impresionante bikini de color negro mientras de fondo sonaba el tema “Te felicito”, el cual interpreta Shakira con Rauw Alejandro.

Este hecho fue tomado por los fans de la cantante como una afrenta o burla para la intérprete del “Waka waka”, “Chantaje” y “Suerte”, entre otros.

Novia de Piqué bailando "Te Felicito" de Shakira pic.twitter.com/a4wUIsdRvg — Lo + viral (@VideosVirales69) August 22, 2022

¿Está embarazada Clara Chia Marti? Tras lo sucedido, la pareja de tórtolos fue fotografiada en una boda donde llamó la atención la apariencia física de la joven de 23 años, ya que en dichas fotografías la española luce con el vientre más abultado de lo normal.

Mucho se habló de que Piqué quería mantener su relación lo más secreta posible por el bien de sus hijos; sin embargo, todo parece indicar que las cosas han cambiado y que de poco y nada le importa ser captado en público al lado de su nueva pareja, pues ya son dos veces en menos de cinco días.

Como dijimos anteriormente, lo que llamó la atención fue ver a Clara Chia Marti con el vientre más abultado de lo normal. La información fue difundida por Chisme No Like, donde los periodistas Javier Ceriani y Lisa Beristaín observaron detenidamente las imágenes difundidas por los paparazzis, señalando que a la nueva pareja del futbolista se le nota una pancita que no es normal, lo cual generó un sinfín de dudas entre los internautas.

“Clarita parce que anda medio panzoncita, a lo que Javier contestó, ‘serán gases o será que viene un bebé’, vean ustedes esa pancita. Pues ojalá que sólo sean gases porque imagínense lo que está sintiendo Shakira en este momento, porque a pesar del convenio, esa fotografía en un estadio, él ya se está mostrando de esa manera”.

Esto desató diversos cuestionamientos, no sólo por el hecho de que Chia Marti haya sido la tercera en discordia dentro de la relación de Piqué y Shakira, sino porque comenzaron a surgir las teorías que deducen que la separación de la expareja pudo haberse debido al embarazo de la joven española.