Muere Brand William Henke, famoso por ‘Orange Is the New Black’.

Las malas noticias siguen llegando en esta semana, pues ahora se confirmó la muerte del actor Brad William Henke, quien se hizo famoso en el mundo del espectáculo por dar vida al guardia de prisión Desi Piscatella en la popular serie de una plataforma de streaming, ‘Orange Is The New Black’.

Esta noticia tan inesperada la dio a conocer su agente Sheree Cohen, quien dio una entrevista al medio estadounidense E! News, además, se detalló que este suceso ocurrió el pasado 29 de noviembre mientras dormía; sin embargo, hasta el momento no se han determinado las causas de su muerte.

Por su parte, Matt DelPiano lamentó el fallecimiento de Brad William Henke y reconoció el gran talento que tenía el difunto actor.

Brad era un hombre increíblemente amable y de energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia

La sorprendente carrera de Brad William Henke en la actuación y el deporte.

Brad William Henke nació en Nebraska, desde muy joven mostró un gran talento para el deporte, por lo que logró obtener una beca para estudiar en la Universidad de Arizona, el momento más importante de su carrera deportiva llegó en 1990, cuando tuvo la oportunidad de jugar un Super Bowl; sin embargo, las lesiones lo obligaron a retirarse en 1994. En su carrera jugó para los equipos de New York Giants, Denver Broncos y San Francisco 49ers.

Su entrada al mundo de la actuación comenzó con pequeños comerciales, pero tiempo después tuvo la oportunidad de participar en diferentes series de televisión “Urgencias”, “Arli$$", “Nash Bridges”, “Silk Stalkings” y “Chicago Hope”.

Aunque, sin duda su papel más recordado por los fans es la participación que tuvo en la serie, ‘Orange Is The New Black’.