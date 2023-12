Muere famoso actor de “La Ley y el Orden”

La muerte anda rondando al mundo del espectáculo, pues han sido varios los famosos que han partido de este mundo en los últimos cinco días. Lamentablemente ahora tocó el turno de un famoso actor de la serie “La Ley y el Orden”.

Recientemente se confirmó el deceso del actor de doblaje de video juegos e integrante del elenco de exitosa serie “La Ley y el Orden”, James McCaffrey. Fue el pasado domingo cuando su agente confirmó la muerte del actor de 65 años.

Te puede interesar: Muere querido actor de Grey´s Anatomy: revelan las causas

Vuela alto, Fernando del Solar. | Capítulo del 01 de julio de 2022 | Al Extremo

¿De qué murió el actor de “La Ley y el Orden”? Su representante señaló que McCaffrey se fue en paz y rodeado de familiares y amigos, así mismo, señaló que el histrión padecía una terrible enfermedad, misma que le provocó su muerte.

Por su parte, medios estadounidenses señalaron que James McCaffrey murió a causa de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que crece de forma descontrolada, provocándole al organismo múltiples padecimientos.

También te puede interesar: Muere actor de la serie La Ley y el Orden a los 83 años.

¿Qué es el mieloma múltiple?

De acuerdo con Mayo Clinic, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se forma en un tipo de glóbulo blanco denominado “célula plasmática”, las cuales ayudan a combatir las infecciones mediante la fabricación de anticuerpos que reconocen y atacan los gérmenes.

¿Quién fue James McCaffrey?

James McCaffrey nació en Nueva York en 1959. En sus inicios trabajó como diseñador gráfico, artista y director de arte comercial, pero también fue camarero en un restaurante, según señala el portal de IMDB.

Te puede interesar: Querida actriz de Grey’s Anatomy vive pesadilla: su casa se incendió y perdió todo.

Su éxito llegó en la serie “Civil War” en los 90’s. Posteriormente actuó en series como “Swift Justice” y luego en producciones como “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales” y en “Ley y Orden: Criminal Intent”, “Rescue Me: Equipo de rescate”, “To Redemption”, “Viper”, “Sex and the City”, “The Big Easy”, “Glades”, “Revenge”, “White Collar”, “Madam Secretary” y “Jessica Jones”, entre otras.

James McCaffrey también prestó su voz a destacados videojuegos, por ejemplo, el personaje principal de “Max Payne”. Antes de morir hizo lo propio para “Alan Wake II”.