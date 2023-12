Muere querido actor de Grey´s Anatomy: revelan las causas

La muerte anda suelta en este cierre de año y una vez más ha vestido de luto al mundo del espectáculo, pues se confirmó la muerte de uno de los actores de la exitosa serie Grey’s Anatomy, Jack Axelrod, el cual perdió a la vida a los 93 años de edad.

Se dio a conocer que Jack Axelrod, falleció a los 93 años el pasado 28 de noviembre. Su deceso fue confirmado por la representante del artista, Jennifer Garland, a través de sus redes sociales.

¿De qué murió el actor de Grey’s Anatomy? De acuerdo con la representante de Jack Axelrod, su muerte se debió por causas naturales y agregó que el actor murió en soledad: “Tuve el placer de pasar mucho tiempo con él en sus últimos años, ya que no tenía familia inmediata”.

“Pasamos mucho tiempo al aire libre, donde a Jack le encantaba dibujar, leer artículos de noticias y recitar sonetos de Sheakespeare”, añadió a Entertainment Weekly la representante del actor.

¿Quién fue Jack Axelrod?

Jack Axelrod fue un destacado actor, reconocido por sus roles en diversas series de televisión como “Hospital General y “Grey’s Anatomy”. En sus inicios, Axelrod tomó cursos de actuación en la Universidad de California, Berkeley.

También forjó una carrera como arquitecto con licencia en Washington, según su perfil en IMDB. El actor fue vendedor en de libros en sus inicios, trabajó en teatro, aunque se enfocó más en el mundo de la televisión.

En 1971 consiguió su primer trabajo actoral en la cinta “Bananas” de Woody Allen. Axelrod apareció en diversas series de televisión y películas como “Hancok”, “Super 8”, “Transformers: Dark of the Moon”, “NCIS”, “Malcom in the Middle”, entre muchas otras. Su último trabajo fue en la cinta “Bad Therapy”, en 2020.

