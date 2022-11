¿Habrá reconciliación de Andrés García con sus hijos?

La salud de Andrés García se ha visto sumamente afectada en los últimos meses, por ello las alarmas se han encendido y así han permanecido desde hace tiempo debido a sus recaídas, siendo la más reciente la ocurrida hace algunos días cuando su esposa Margarita Portillo lo encontró tirado en el suelo al interior de su casa.

Hablamos EN EXCLUSIVA con Margarita, esposa de Andrés García.

En una reciente entrevista, Margarita Portillo declaró que el actor contrajo una severa neumonía y que sufrió una sobredosis tras haber consumido sustancias prohibidas durante el tiempo que ella no estuvo con él (tres semanas). Sin embargo, llamó la atención cuando reveló que existen personas que se están aprovechando de la situación y del endeble estado de salud del actor de “Pedro Navaja”, aunque no quiso dar nombres.

No obstante, la endeble condición del histrión no ha sido impedimento para que Andrés García aparezca frente a las cámaras y fiel a su estilo y carácter arremetiera en contra de su hijo Leonardo García tras una serie de dimes y diretes con Margarita Portillo.

“Leonardo ya cállate la pu… boca, deja de hablar pen… y mentiras, ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. Margarita me ha cuidado y yo no sé quién te mete pen… en la cabeza, deja de chin…, no te metas con mi familia”.

¿Cómo se encuentra Andrés García? En un reciente enlace con Ventaneando, Andrés García reveló detalles sobre su estado de salud: “Estamos en la recamara de Margarita. Gracias, igualmente. Mira, ando muy cómodo, la voz se me echó a perder por tomar agua fría al otro día, me dio una neumonía, entonces la voz la tengo (mal), pero hago lo que se pueda”.

Sobre los problemas que ha tenido con su hijo, Andrés aseguró que “no es cuestión de guerra, esto es cuestión de que él no puede hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir yo que hablen mal de mi mujer y más injustamente”.

¿Qué pasará entre Andrés García y sus hijos?

De acuerdo con nuestra querida Padme Vidente, el poder de la sangre se hará presente en las diferencias que ha tenido Andrés García con sus hijos, quienes han dado el primer paso para poder tener una buena relación con su padre.

“La sangre llama, la sangre pesa y por supuesto que estoy hablando de una enorme reconciliación que va a tener el gran maestro Andrés García con sus hijos, quienes han decidido dar el primer paso para soltar, liberar y perdonar. Eso me encanta porque también por ambos lados van a tener una grandiosa tranquilidad”, declaró. Sin embargo, deseó que este reencuentro pueda darse antes de que Andrés García parta de este mundo.