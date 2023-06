“Mi música no es para niños”, advierte Peso Pluma.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se encuentra en lo más alto de su corta carrera pues se ha convertido en todo un fenómeno musical en México y el mundo entero y, en los últimos días, se volvió tendencia gracias al estreno de “BZRP Music Session 55”, tema en el que colaboró con Bizarrap.

Junior H se subió al escenario para interpretarnos ‘Se amerita’.

El furor que ha generado ‘La Doble P’ es digno de llamar la atención, pues no solo se ha convertido en el cantante de corridos tumbados más escuchado en el mundo, sino que también muchas personas quieren emular su estilo.

¿Niño se quitó la vida porque no lo dejaron escuchar a Peso Pluma? Hace unos días trascendió la historia de un niño (Jerick), de tan solo 11 años de edad que presuntamente se quitó la vida porque sus papás no lo dejaban escuchar ni vestir como el cantante de corridos tumbados, según versa la carta póstuma que dejó.

Aunque hasta el momento Peso Pluma no se ha pronunciado sobre estos hechos, en una antigua entrevista el famoso cantante dejó en claro cuál es su postura respecto a que los niños escuchen su música.

¿Los niños no deben escuchar su música?

En una charla que el cantante tuvo con un programa de YouTube, explicó que, desde su perspectiva, su música no era apta para los niños: “A veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto”, dijo de forma tajante.

En aquella entrevista, Kabande Laija recordó que cuando él era menor sí tenía contacto con este tipo de música, ya que era algo muy común donde vivía. “Todos escuchábamos esa música, los que somos o tenemos familia en Sinaloa; en general, en el norte los corridos son muy escuchados”.

“Está mal decir que es normal, pero es realidad, o sea, no es mentira lo que decimos y lo que cantamos”, agregó y reconoció que lo que engloba a los corridos tumbados es un tema delicado y que, debido a su viralización, es más fácil que llegue a todo tipo de público, incluyendo los niños.

¿Quiénes son los culpables de que los niños escuchen sus canciones?

“Mi música no es para niños; si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así. Mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que la música llegue a ellos”, afirmó.