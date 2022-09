Nacho Palau le envía emotivo mensaje a Miguel Bosé.

Nacho Palau, quien fuera pareja de Miguel Bosé, está pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras anunciar que sufre cáncer de pulmón.

“Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero al día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad.

No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y les aseguro que vas a ser parte fundamental en mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordar siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”, escribió.

En entrevista con Toño Moreno en Déjate querer, Palau se abrió y reveló cómo está su relación con Miguel Bosé, para quien nunca ha tenido una mala palabra o gesto pese a que su relación llegó a su fin.

A su regreso de Honduras, el escultor reconoció que su viaje le abrió los ojos para realizar cambios en su vida: “La valentía, las ganas de dejar ya de sufrir, de pensar que no me lo merezco… Quitarme tonterías y perjuicios. Quiero vivir y pensar qué quiere Nacho Palau para ser feliz y qué necesitan los niños para estar felices. Ser feliz y hacer lo que me dé la gana, pensar en mí y sin miedo”.

"No puede ser que nos llevemos mal. Esto tiene que acabar. Yo deseo que todo salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos", dijo Palau.



“No puede ser que nos llevemos mal. Esto tiene que acabar. Yo deseo que todo salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos”, dijo Palau.

Así mismo, Palau declaró que sigue queriendo mucho a Miguel Bosé, aunque su corazón pertenece a Cristian Villela. “Lo quiero mucho y le echo de menos, la relación se acabó, pero me gustaría por nuestros hijos vivir la vida con normalidad. Que es estemos relajados, que llamen a papá Miguel cuando estén conmigo cuando les dé la gana, que haya cordialidad. Hacer lo que sea por mis cuatro hijos. Eso espero que lo haga él”, añadió.

Nacho Palau confesó que el amor de su vida había sido Miguel Bosé después de todo lo que vivieron juntos: “Me gustaría darle un abrazo, decirle ‘te quiero mucho y dejemos las imbecilidades’. Vivir y hacer todo por ellos. Él su vida y yo la mía, pero querernos, respetarnos, contarnos… Le veo muy solo, nadie le dice nada, nadie le habla con libertad”.

Por último, le hizo una petición al intérprete de “Te amaré”, “Amante bandido” y “Olvídame tú”, entre otros. “Quiero que tengamos cordialidad y que los niños estén relajados tanto con él como conmigo”.