Toño Mauri confiesa que la serie de Miguel Bosé ya está terminada.

Toño Mauri confirma en exclusiva para Ventaneando que la serie sobre la vida de Miguel Bosé está terminada, pero revela que el cantante aún no ha querido verla.

"No la ha visto, de la última vez que hablé con él, no la ha visto y no la ha querido ver, pero él ha estado al pendiente de todo lo de grabación y checando toda la historia como él ha querido que sea y está contento... la va a ver, creo que la quiere ver toda en conjunto", contó a este programa.

Toño asegura que el proyecto que en breve será estrenado en una plataforma de contenidos retrata abiertamente la vida del artista español, incluyendo los temas íntimos.

"Él ha sido muy abierto, él ha querido que se presente todo como es, o sea, que las cosas que son íntimas y personales, él las ha expuesto. Yo creo que eso va a ser muy interesante y que la gente lo quiere ver. O no lo conocen y lo van a conocer", continuó.

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Toño Mauri prepara grande sorpresa

Además de sus proyectos audiovisuales, Toño lanzará en noviembre el libro donde cuenta su historia de sobrevivencia con la idea de convertirlo en un documental.

"Sale mi libro en noviembre... estoy muy animado, contento. Sí me gustaría porque creo que mi experiencia le puede servir a otras personas: mensajes de esperanza de cuando piensas que todo se acabó siempre hay algo más", declaró a Ventaneando.

Recordemos que Toño Mauri fue sometido a un doble trasplante de pulmón que le dio una segunda oportunidad de vida: "Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi familia, gracias a ustedes, y a los doctores que siempre hicieron su mejor esfuerzo. Lo bueno está por venir", escribió luego de salir del hospital en febreo de 2020.

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