¿Ya nació el bebé de Christian Nodal y Cazzu? Esto sabemos.

En abril pasado, Julieta Emilia Cazzuchelli, novia de Christian Nodal, anunció en un concierto que dio en su natal Argentina que iba a ser mamá y se mostró embarazada ante los miles de asistentes. Esta noticia enloqueció a los fans de ambos, quienes han estado muy pendientes de todo; sin embargo, en los últimos días se rumoró que la pequeña ya habría nacido.

¿Alann se tatuó como Nodal? | Episodio 80 | Corazón Grupero: El Expediente

Te puede interesar: FOTOS | Nodal dice que está viviendo el mejor año de su vida. ¡Cumple un año con Cazzu!

¿Cazzu y Christian Nodal esperan una niña?

Meses después, Christian Nodal reveló emocionado que iban a tener una niña, incluso señaló que la fecha de nacimiento sería en septiembre y no en agosto como se había especulado, pero lo que más llamó la atención fue cuando reveló que se quitaría los tatuajes del rostro, pues no le gustaría que su bebé lo viera así.

“Me voy a quitar los tatuajes de la cara, traigo unas heridas muy feas pero el punto de los tatuajes más que nada es que me quiero ver limpio, amo los tatuajes pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, me entienden”, expresó Nodal en aquel entonces.

También te puede interesar:FOTOS | Nodal y Cazzu prefieren comprar joyas que biberones, ¡eso es lo que han dejado ver!

¿Ya nació la bebé de Cazzu y Nodal? Como mencionamos anteriormente, en las últimas horas se corrió el rumor de que la bebé que esperan Cazzu y Christian Nodal ya habría nacido; sin embargo, la versión fue desmentida por la oficina del intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, “Nace un borracho”, entre otras.

La oficina del cantante reiteró a la revista Quién que aún “es muy pronto” para que la bebé nazca y agregó que “no, para nada. Desmentimos”.

Te puede interesar: FOTOS | En redes lamentan la clase de madre que será Cazzu, ¡y todo por posar semidesnuda para una revista!

¿Por qué se rumoró que ya había nacido su bebé?

Los rumores sobre el nacimiento de la bebé de Cazzu y Christian Nodal tomaron fuerza desde el sábado pasado, luego de que el cantante sonorense cancelara de última hora su participación en el juego de softball de las celebridades organizado por la MLB en Seattle. En el que había sido confirmado semanas atrás junto a otros artistas como Anitta y Wisin.