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FOTOS | Nodal dice que está viviendo el mejor año de su vida. ¡Cumple un año con Cazzu!

Luego de cumplir un año de relación amorosa con Cazzu, Christian Nodal confiesa que ha sido el mejor año de su vida. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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