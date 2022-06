VIDEO: Salvan a nadadora que se desmayó debajo del agua.

Tenso momento se vivió en el Mundial de Natación 2022 que se celebra en Budapest, ya que la nadadora Anita Álvarez se desmayó en medio de su rutina.

¿Qué es la flurona? Nosotros te lo explicamos con peras y manzanas.

La atleta, representante de Estados Unidos, se desmayó cuando acababa su ejercicio y se detenía la música, aunque rápidamente fue auxiliada por su entrenadora Andrea Fuentes.

En los videos que comenzaron a circular a través de las redes sociales, Anita Álvarez se hunde en la piscina y queda inconsciente.

La española Andrea Fuentes demostró su experiencia como entrenadora y para actuar ante situaciones de emergencia, pues se aventó con ropa de calle a la piscina de la Isla Margarita.

Anita también fue auxiliada por elementos médicos, quienes trasladaron a la joven de 25 años de edad con el equipo de sanitarios y rápidamente la sacaron en camilla del recinto.

Personal del centro médico ha reportado que Anita se encuentra estable, aunque será evaluada en los próximos días para descartar lesiones.

Tras el susto se llevó a cabo la competencia con normalidad, donde el oro se lo llevó la japonesa Yukiko Inui (95.3667), la plata fue para la ucraniana Marta Fiedina (93.8000) y el bronce para la griega Evangelia Platanioti (91.7667).

La secuencia completa de 🇪🇸 Andrea Fuentes rescatando a 🇺🇸 Anita Álvarez



📸 Oli Scarff pic.twitter.com/5ezsPZNH9I — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) June 22, 2022

Te puede interesar: Le depositan tres millones por error, renuncia a su trabajo y desaparece.

Anita Álvarez ya se había desmayado en una competencia

El equipo de Anita Álvarez ha informado que no es la primera vez que la atleta se desmaya, pues vivió la misma situación el año pasado en las pruebas clasificatorias.

“Anita está mucho mejor, ya está a tope. Ha sido un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana descansará todo el día y estará muy bien”, dijo Andrea Fuentes, seleccionadora del equipo estadounidense de natación artística, al medio MARCA.

También te puede interesar: ¿Cómo identificar si estás comiendo tacos de perro?