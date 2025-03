El reciente estreno de la canción “Con Otra” de Cazzu ha causado revuelo en las redes sociales, y es que, de acuerdo con los fans, dicho tema estaría dedicado a Ángela Aguilar, la esposa de su expareja Christian Nodal. Sin embargo, la polémica no termina ahí, pues ha salido a la luz un nuevo personaje, una mujer argentina llamada Nadir Jalil, quien asegura que en 2014, Julieta Cazzuchelli se enrolló con su esposo.

Nadir Jalil expone en Ventaneando que Cazzu fue la amante de su esposo

Fue en una entrevista en exclusiva para Ventaneando que Nadir Jalil expuso que Julieta, quien en ese entonces se dedicaba a hacer música cumbia, tuvo una relación con su esposo mientras ella estaba embarazada de su segunda hija.

El 2014 ha sido el peor año de mi vida, en cuestión así de sentimientos, de pareja, el peor embarazo que he tenido. Yo tenía a mi marido y estábamos por tener nuestra segunda hija, cuando me entero de que él me engañaba con… En ese tiempo acá la conocíamos como Julieta, era Julieta, cantante de cumbia, que ahora es Cazzu.

Nadir explicó que se enteró debido a una amiga en común: “Me entero por una amiga en común, que teníamos las dos, que le había pedido el número a él. Me cuenta, ‘fíjate que Juli le ha pedido el numero a Javier’ me dice, ‘tu marido’”. Luego confirmó sus sospechas cuando se supo que Cazzu y Javier se habían reunido en un lugar que frecuentaban las parejas: “Hasta que me he enterado que ellos dos estaban juntos una noche al Cerro San Javier de San Miguel de Tucumán, un lugar donde van las parejas de noche, ¿me entendés?”.

¿Cuál fue el mensaje que Nadir Jalil le envió a Ángela Aguilar?

En este sentido, contó que decidió hablar después de tantos años debido a la reciente canción de Cazzu y las críticas que ha recibido Ángela Aguilar por culpa de la intérprete de “Con Otra”: “Acá en Argentina castigan, le dan con un palo a Ángela Aguilar, pero Cazzu ha hecho lo mismo”.

Finalmente, Jalil envió un mensaje directo: “¿Por qué Cazzu tiene que salir libre de todo si ella a hecho lo mismo o peor? Porque yo lo he pasado muy mal y estaba embarazada y que me ha dolido tanto como a ella le ha dolido lo de Ángela. Para señalar tanto a una persona como Cazzu señaló a Ángela tiene que tener un pasado muy limpio para hacerlo”, sentenció.